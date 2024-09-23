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Екатеринбургу  дадут денег на наземное метро

Екатеринбургу  дадут денег на наземное метро

За время согласования перед проектом встала новая проблемаНачать строительство железнодорожной линии от станции "Компрессорный завод" до станции "Аэропорт Кольцово" в 2025 году  пообещал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

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