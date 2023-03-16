WP: В США началась «гражданская война» между республиканцами из-за Украины

Журналисты издания The Washington Post сообщают о том, что в США сейчас разворачивается, по сути, второй фронт, республиканцы начали бескомпромиссную «гражданскую войну» из-за оказания помощи Киеву, которая может привести к ядерному Апокалипсису.
Журналисты издания The Washington Post сообщают о том, что в США сейчас разворачивается, по сути, второй фронт, республиканцы начали бескомпромиссную «гражданскую войну» из-за оказания помощи Киеву, которая может привести к ядерному Апокалипсису.
Свежие комментарии