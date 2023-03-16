РИАП "АПРАЛ" МТ

952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Евженко
    Хорошо чудят депутаты от КПРФ....Кадры у них зашибись....Самарский депутат...
  • Россиянин
    А евреи куда тогда сбегут из Израиля?Картаполов: США о...
  • Светлана Шумилина
    Ну так не надо было выделываться,а то эти хохложопые думают,что мир крутится вокруг них.Это их наглое поведение ублюд...Консул Костюк зая...

WP: В США началась «гражданская война» между республиканцами из-за Украины

WP: В США началась «гражданская война» между республиканцами из-за Украины

Журналисты издания The Washington Post сообщают о том, что в США сейчас разворачивается, по сути, второй фронт, республиканцы начали бескомпромиссную «гражданскую войну» из-за оказания помощи Киеву, которая может привести к ядерному Апокалипсису.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх