Экипаж противодиверсионного катера «Владимир Носов» провел учение

Учение по уничтожению беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров провел в Балтийском море экипаж противодиверсионного катера «Владимир Носов», сообщает пресс-служба Балтийского флота 12 июля на официальном интернет-портале Минобороны России.
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