Олимп-ФНЛ. «Томь» победила «КАМАЗ», «Торпедо» играет с «Балтикой», «Ротор» против «Оренбурга»

Олимп-ФНЛ 27-й тур Томь – КАМАЗ 1:0 (1:0, 0:0) Дата проведения 12 марта, 12.00, «Стадион Труд» Онлайн матча Гол: 1:0 – 41, пенальти Ставпец.

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