Рынок ожидает скорых колебаний цен на альткоины

Криптовалютный ландшафт готов к заметной волатильности в ближайшие 48 часов. После значительных скачков цен на биткоин во время бычьих трендов ожидается, что альткоины продемонстрируют повышенную активность.
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