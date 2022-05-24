В Пакистане полиция начала аресты ключевых сторонников Имрана Хана

Операцию по противодействию бывшему премьер-министру Имрану Хану и его партии «Движение за справедливость» (ПДС) начала полиция провинции Пенджаб накануне проведения «длинного марша» сторонников ПДС на Исламабад, 24 мая сообщило агентство ARY NEWS.