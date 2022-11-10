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Капризов забил 10-й гол в сезоне в 13-м матче. Быстрее в истории «Миннесоты» был лишь Ролстон – 10 шайб в 12 играх

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал дубль в матче чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:1). Россиянин забросил 10-ю шайбу в сезоне в 13-й игре – это второй результат в истории «Уайлд».

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