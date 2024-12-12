НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

52 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Храмов
    "Москва почти договорилась с ХТШ* о сохранении в Сирии военных баз – Bloomberg" Почти это как, договорилась или нет? ...Москва почти дого...
  • Михаил Шаповалов
    Молодцы немцы. Сбагривают балласт - сирийцев, украинцев. Кто там на очереди?Пилотный украинск...
  • Сергей Карабухин
    !!! ПРЕДСКАЗАНИЕ ЯСНОВИДЯЩИХ:..Исчезновение Польши, Киев — мертвый город: ясновидящие сделали прогноз на 2025 год….Справляйтесь сами...

Задействован новый танкер: «Ямал СПГ» экстренно высвобождает газовозы ледового класса

Задействован новый танкер: «Ямал СПГ» экстренно высвобождает газовозы ледового класса

Пока проект «Ямал СПГ», завод российского добытчика и экспортера СПГ «Новатэк», не попал в поле зрения карательных финансовых органов США, компания старается максимально ускорить процесс производства и отгрузки сырья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх