Задействован новый танкер: «Ямал СПГ» экстренно высвобождает газовозы ледового класса

Пока проект «Ямал СПГ», завод российского добытчика и экспортера СПГ «Новатэк», не попал в поле зрения карательных финансовых органов США, компания старается максимально ускорить процесс производства и отгрузки сырья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии