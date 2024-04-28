В Малопургинском районе заработало социальное такси

Малая Пурга. Удмуртия. Филиал комплексного центра социального обслуживания населения в Малопургинском районе начал оказывать услугу «Социальное такси» в рамках реализации республиканской программы «Доступная среда».
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