SUSANIN
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В Малопургинском районе заработало социальное такси

В Малопургинском районе заработало социальное такси

Малая Пурга. Удмуртия. Филиал комплексного центра социального обслуживания населения в Малопургинском районе начал оказывать услугу «Социальное такси» в рамках реализации республиканской программы «Доступная среда».

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