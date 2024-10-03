Курьер, вывозившая деньги у Долиной, обжаловала продление ареста

Как свидетельствуют данные официального портала судов общей юрисдикции города Москвы, гражданка Анжела Цырульникова, в отношении которой выдвинуто обвинение в причастности к хищению денег у певицы Ларисы Долиной, подала жалобу на продление ареста .
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