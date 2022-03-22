Советник президента «Барсы»: «Победа над «Реалом» – огромная радость, но пройти «Галатасарай» было важнее»

Советника президента «Барселоны» поделился эмоциями о победе в класико над «Реалом» (4:0). «Это один из самых прекрасных дней с тех пор, как мы пришли в клуб.

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