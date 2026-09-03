В Якутии оперативники уголовного розыска задержали курьера мошенников, похитившего из сейфа местной жительницы украшения и деньги

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила о том, что неизвестный проник в её квартиру и похитил из сейфа золотые украшения, а также сбережения в долларах и юанях.