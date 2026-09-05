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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энрике про 1:2: «Монако» понимает, что «ПСЖ» выиграет 8 из 10 матчей. Сколько раз они пробили? 2. А сколько голов? 2. Наша игра в обороне была на высоком уровне»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос об игре команды в обороне после поражения от «Монако» (1:2) в матче Лиги 1 .

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