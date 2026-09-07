Маск выступил в защиту немецкой партии АдГ

Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, вступился за немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в социальной сети X*.
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АдГ, пока, самая вменяемая партия в Германии. Дальше будет видно... Как себя поведут, когда придут к власти? А то вчера приверженец Мерца орал на всю Германию, что АдГ - это нацисты... ..... А КТО ТОГДА МЕРЦ?!! .....Мерц, а не АдГ, больше всего походит на махрового нациста. Последователя Гитлера...