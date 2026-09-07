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Аргументы и Факты

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Маск выступил в защиту немецкой партии АдГ

Маск выступил в защиту немецкой партии АдГ

Илон Маск, глава Tesla и SpaceX, вступился за немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) в социальной сети X*.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя лина любимцева
лина любимцеваизменено

АдГ, пока, самая вменяемая партия в Германии. Дальше будет видно... Как себя поведут, когда придут к власти?   А то вчера приверженец Мерца орал на всю Германию, что АдГ - это нацисты... .....   А  КТО ТОГДА МЕРЦ?!!   .....Мерц, а не АдГ,  больше всего походит на махрового нациста.    Последователя Гитлера...