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Старец Зосима перед смертью дал наказ верующим из России и Украины

Старец Зосима перед смертью дал наказ верующим из России и Украины

Схиархимандрит Зосима (Сокур), один из наиболее известных православных старцев Донбасса, ушел из жизни в 2002 году.

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