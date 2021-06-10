Море удовольствия: диетолог поделилась рецептом самого полезного мороженого

Ежегодно 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. В беседе с "Народными Новостями" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, чем может быть опасно обычное мороженое, а также сообщила о его полезных альтернативах.