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Море удовольствия: диетолог поделилась рецептом самого полезного мороженого

Море удовольствия: диетолог поделилась рецептом самого полезного мороженого

Ежегодно 10 июня отмечается Всемирный день мороженого. В беседе с "Народными Новостями" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала, чем может быть опасно обычное мороженое, а также сообщила о его полезных альтернативах.

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