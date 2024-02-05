Крым 24 |Z| Все новости Крыма

⛴ В 13:30 движение морского пассажирского транспорта в Севастополе будет остановлено из-за непогоды На конечных остановочных пунктах будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
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