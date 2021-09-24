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В Самаре с 27 сентября 2021 года роддом в Куйбышевском районе станет COVID-госпиталем

В Самаре родильный дом перепрофилируют для оказания помощи больным с COVID-19. С понедельника 27 сентября родильный дом в Куйбышевском районе Самары на 116 км станет инфекционным госпиталем для пациентов с коронавирусом и подозрением на заражение.

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