Об этом 23 декабря сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации:"По поступающей в СВР информации, в штаб-квартире Евросоюза не знают, как утихомирить эмоционально нестабильного президента Молдавии М.
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