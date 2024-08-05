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«Субару» сбил насмерть женщину-пешехода на дороге Челябинск – Троицк

«Субару» сбил насмерть женщину-пешехода на дороге Челябинск – Троицк

В Челябинской области устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Еткульском районе. В ночь на 4 августа 39-летний водитель «Субару Форестер» ехал по трассе Челябинск – Троицк, когда внезапно заметил на дороге человека.

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