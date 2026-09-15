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Аргументы и Факты

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Адвокат Борзенко напомнила о правилах возврата техники после увольнения

Адвокат Борзенко напомнила о правилах возврата техники после увольнения

Ноутбук, смартфон и другую технику, выданную компанией для работы, при увольнении необходимо вернуть работодателю, если стороны отдельно не договорились о её передаче сотруднику, рассказала RT адвокат Надежда Борзенко.

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