Не по фэн-шуй: почему нельзя вешать зеркало напротив входной двери Алёна ЮрьеваЗеркало — это не только отражение нашего внешнего облика, но и энергетическое зеркало, способное влиять на потоки ци в нашем доме.
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