Неделя в Крыму пройдёт под влиянием антициклона

Антициклон всю неделю будет управлять погодой на полуострове, а к выходным снова похолодает. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.
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