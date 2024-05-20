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Крымское информационное агентство

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Неделя в Крыму пройдёт под влиянием антициклона

Неделя в Крыму пройдёт под влиянием антициклона

Антициклон всю неделю будет управлять погодой на полуострове, а к выходным снова похолодает. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства рассказала начальник ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Татьяна Любецкая.

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