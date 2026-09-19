Ким Чен Ын посетил военные заводы с 16 по 18 сентября

Ким Чен Ын посетил военные предприятия КНДР с 16 по 18 сентября, заявив о намерениях усилить артиллерию и внедрить ИИ в вооружения.
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