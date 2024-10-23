Эмоциональная слепота может привести к недостатку эмпатии у людей, страдающих психопатией

Недавнее исследование, проведенное Матиасом Бургартом из Института Макса Планка (Max Planck Institute) во Фрайбурге, выявило связь между психопатией и алекситимией, что может объяснить эмоциональные дефициты, наблюдаемые у людей с психопатическими чертами.
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