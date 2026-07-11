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Выявлена способность древнего напитка долголетия снизить риск смерти

Выявлена способность древнего напитка долголетия снизить риск смерти

Древний напиток долголетия может снизить уровень холестерина в крови — так что специалисты предлагают употреблять его в достаточном количестве, и, если верить им, это может снизить риск преждевременной смерти на 16%.

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