Выявлена способность древнего напитка долголетия снизить риск смерти

Древний напиток долголетия может снизить уровень холестерина в крови — так что специалисты предлагают употреблять его в достаточном количестве, и, если верить им, это может снизить риск преждевременной смерти на 16%.
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