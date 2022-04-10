Кириос о штрафе на очко в Хьюстоне: «Ха-ха, опять только я отвечаю. Судьи, кажется, слишком часто допускают ошибки»

Ник Кириос прокомментировал штраф на очко в полуфинале турнира в Хьюстоне. При счете 5:5 во втором сете матча с Рейлли Опелкой австралийцу не понравилось решение судьи, он начал спорить, выругался, получил второе предупреждение и штраф.