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Кириос о штрафе на очко в Хьюстоне: «Ха-ха, опять только я отвечаю. Судьи, кажется, слишком часто допускают ошибки»

Ник Кириос прокомментировал штраф на очко в полуфинале турнира в Хьюстоне. При счете 5:5 во втором сете матча с Рейлли Опелкой австралийцу не понравилось решение судьи, он начал спорить, выругался, получил второе предупреждение и штраф.

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