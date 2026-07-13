МЧС сообщило о подтоплении 169 домов в Свердловской области

В Свердловской области остаются подтопленными 169 частных жилых дома и 1006 приусадебных участков. Главное управление МЧС сообщило о последнем развитии паводковой ситуации, отметив, что вода освободила 32 дома и 136 участков за сутки.
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