Каким будет Meta Quest Pro 2: мои ожидания от главного конкурента Apple Vision Pro

Я часто задумываюсь о том, как быстро меняется мир виртуальной и смешанной реальности. Ещё вчера мы только привыкали к мысли, что VR — это не просто игрушка для геймеров, а сегодня уже всерьёз обсуждаем, какая гарнитура сможет заменить собой полноценный рабочий ноутбук.
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