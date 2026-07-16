Каким будет Meta Quest Pro 2: мои ожидания от главного конкурента Apple Vision Pro

Я часто задумываюсь о том, как быстро меняется мир виртуальной и смешанной реальности. Ещё вчера мы только привыкали к мысли, что VR — это не просто игрушка для геймеров, а сегодня уже всерьёз обсуждаем, какая гарнитура сможет заменить собой полноценный рабочий ноутбук.