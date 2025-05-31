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"Очень плохие новости": Россия начала выписывать "новых сограждан" из "друзей". Стешин объяснил - терпение закончилось

"Очень плохие новости": Россия начала выписывать "новых сограждан" из "друзей". Стешин объяснил - терпение закончилось

    Россия может сходу записывать в "друзья" едва ли не всех на своём пути, чем пытались воспользоваться многие, но самое интересное начинается, когда этих самых "друзей" начинают "выписывать".

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Комментарии
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Анна Эржибова
Другого варианта нет нажала на &quot;правильное решение&quot; это не нормально вообще,сколько гр.рфи коренные стоят в очереди которых просто выкидывают,сколько коренных сделали бомжами пенсионеров,детдомовцев инвалидов,почему гр.рфи должны пенсионеры пахать и их содержать когда самим отказывают?надо же 20 лет живёт и что?домой накхм пусть там все прелести получают от своих господ.......
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1 час.
Анна Эржибова
Не напоминает а они и есть,вместе с диаспарами всех накхм выслать из страны с запретом въезда навсегда,почему они за наш счёт должны жить,их мужики никхм не работают и не будут 💩 а их бабы только и плодятся которым платят опять таки с наших карманов
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1 час.
Анна Эржибова
А кто возьмёт?народ пофику сидит молча,когда возмущаться начинаешь какой нить любитель этих кхм выскакивает брюзжа разбрызгивая слюной крича про &quot;многонационал&quot;
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1 час.
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