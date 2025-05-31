"Очень плохие новости": Россия начала выписывать "новых сограждан" из "друзей". Стешин объяснил - терпение закончилось

Анна Эржибова Другого варианта нет нажала на "правильное решение" это не нормально вообще,сколько гр.рфи коренные стоят в очереди которых просто выкидывают,сколько коренных сделали бомжами пенсионеров,детдомовцев инвалидов,почему гр.рфи должны пенсионеры пахать и их содержать когда самим отказывают?надо же 20 лет живёт и что?домой накхм пусть там все прелести получают от своих господ.......

Анна Эржибова Не напоминает а они и есть,вместе с диаспарами всех накхм выслать из страны с запретом въезда навсегда,почему они за наш счёт должны жить,их мужики никхм не работают и не будут 💩 а их бабы только и плодятся которым платят опять таки с наших карманов