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Царьград

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Пушков: Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд

Пушков: Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд

Избранный президент США назначил Гибсона, Сталлоне и Войта своими спецпосланниками.Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу предстоит серьёзная борьба за влияние на американское общество, в частности, на ценности, которые формирует Голливуд.

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