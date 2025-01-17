Пушков: Трампу предстоит нешуточная борьба за Голливуд

Избранный президент США назначил Гибсона, Сталлоне и Войта своими спецпосланниками.Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что новоизбранному президенту США Дональду Трампу предстоит серьёзная борьба за влияние на американское общество, в частности, на ценности, которые формирует Голливуд.