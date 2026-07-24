Плохие вести для Драпатого: ВС РФ освободили сразу два села Харьковской области Хорошие новости для нас и плохие для нового главкома ВСУ Драпатого, котор.
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Плохие вести для Драпатого: ВС РФ освободили сразу два села Харьковской области Хорошие новости для нас и плохие для нового главкома ВСУ Драпатого, котор.
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