В Кузбассе транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом»

Общественный совет при Кузбасском линейном управлении (ЛУ) МВД России, Совет ветеранов и транспортные полицейские города Кемерово организовали для детей из Кемеровского детского дома № 105 посещение мультимедийной выставки «Посвящение космонавтике» Русского музея, проходящей в Кузбасском центре искусств.
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