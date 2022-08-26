В Кузбассе транспортные полицейские присоединились к Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом»

Общественный совет при Кузбасском линейном управлении (ЛУ) МВД России, Совет ветеранов и транспортные полицейские города Кемерово организовали для детей из Кемеровского детского дома № 105 посещение мультимедийной выставки «Посвящение космонавтике» Русского музея, проходящей в Кузбасском центре искусств.