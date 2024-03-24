Теракт в «Крокус Сити»: дезинформация как часть стратегии западных спецслужб Дмитрий Нефёдов Из истории подрывной работы в советской Средней Азии и на Украине Террористический акт в подмосковном «Крокус Сити» – кровавое, чудовищное подтверждение в рамках ведущейся коллективным Западом «гибридной войны» против России.