Теракт в «Крокус Сити»: дезинформация как часть стратегии западных спецслужб Дмитрий Нефёдов Из истории подрывной работы в советской Средней Азии и на Украине Террористический акт в подмосковном «Крокус Сити» – кровавое, чудовищное подтверждение в рамках ведущейся коллективным Западом «гибридной войны» против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии