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Теракт в «Крокус Сити»: дезинформация как часть стратегии западных спецслужб

Теракт в «Крокус Сити»: дезинформация как часть стратегии западных спецслужб

Теракт в «Крокус Сити»: дезинформация как часть стратегии западных спецслужб Дмитрий Нефёдов Из истории подрывной работы в советской Средней Азии и на Украине Террористический акт в подмосковном «Крокус Сити» – кровавое, чудовищное подтверждение в рамках ведущейся коллективным Западом «гибридной войны» против России.

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