Следователи СУ СК помогут астраханцам найти родственников, находящихся в зоне СВО

В территориальные следственные органы Следственного комитета РФ от россиян поступают просьбы о помощи в установлении местонахождения родственников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (в том числе мобилизованных граждан).
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