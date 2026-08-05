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Порядок, государство

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В Алтайском крае полиция уличила трёх подростков в хищении у пенсионеров 7 миллионов рублей по указке аферистов

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали троих пособников аферистов в возрасте от 15 до 17 лет из Новосибирской области, причастных к хищениям денежных средств у пожилых граждан на территории Алтайского края.

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