В Алтайском крае полиция уличила трёх подростков в хищении у пенсионеров 7 миллионов рублей по указке аферистов

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали троих пособников аферистов в возрасте от 15 до 17 лет из Новосибирской области, причастных к хищениям денежных средств у пожилых граждан на территории Алтайского края.