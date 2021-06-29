У омских чиновников отнимут дорогое авто, закупленное с нарушениями

gorod55ПолитикаУ омских чиновников отнимут дорогое авто, закупленное с нарушениямиПрокуратура проверила, как администрация Седельниковского района исполняет законодательство в сфере закупок.Вернуться к статье211НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКККрым НАШ КрымскийБелорусские чиновники поддерживаемые Верховным Судом и Прокуратурой,многократно и жесточайше игнорируют юридически значимые НАРУШЕНИЯ признанные даже самим Законодателем РБ.Создают взрывоопасный прецедент недовольства и глубинного недоверия в Народе,с далеко идущими последствиями по подрыву стабильности в стране.Госчиновники выгоняют законопослушный Народ на ПЛОЩАДЬ,отстаивать свои законные законные права и интересы. ХВОСТ КОМАНДУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ РБ. ПРИМЕРЫ :КККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКККрым НАШ КрымскийКомментировать
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