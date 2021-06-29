gorod55

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У омских чиновников отнимут дорогое авто, закупленное с нарушениями

У омских чиновников отнимут дорогое авто, закупленное с нарушениями

Прокуратура проверила, как администрация Седельниковского района исполняет законодательство в сфере закупок.

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Крым НАШ Крымский
Белорусские чиновники поддерживаемые Верховным Судом и Прокуратурой,многократно и жесточайше игнорируют юридически значимые НАРУШЕНИЯ признанные даже самим Законодателем РБ.Создают взрывоопасный прецедент недовольства и глубинного недоверия в Народе,с далеко идущими последствиями по подрыву стабильности в стране.Госчиновники выгоняют законопослушный Народ на ПЛОЩАДЬ,отстаивать свои законные законные права и интересы. ХВОСТ КОМАНДУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ РБ. ПРИМЕРЫ :
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский
Крым НАШ Крымский

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