Царь в русской рубахе: мечта Александра III о крепкой консервативной России

Картина Ильи Репина "Прием волостных старшин Александром III во дворе Петровского дворца", 1886 год Public Domain/Wikimedia Commons Предпоследний из Романовых дал империи полтора десятилетия спокойствия, которых ей не хватило в XX веке 140 лет назад, 15–17 сентября 1884 года, Россия, Германия и Австро-Венгрия, будущие противники по Первой мировой, договорились поддерживать дружбу.