Андрей Зубарев: «Лямся – один из лучших тренеров, которые мне попадались. Нравится, какой он командный, спортивный психолог»

Андрей Зубарев назвал Томи Лямся одним из лучших тренеров в своей карьере. – Вы первый сезон работаете с Томи Ламся.

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