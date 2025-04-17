«Мог остаться дома, но выбрал фронт»: боец из РТ награжден медалями на СВО

Автор: Эльза Кузнецова Жителю Лениногорского района Татарстана Владимиру в ходе частичной мобилизации предложили отсрочку от участия в специальной военной операции – на тот момент его супруга ожидала ребенка и должна была родить через месяц.
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