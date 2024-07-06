Сворачивать СВО и замиряться в ущерб своим интересам Россия больше не будет.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА ВАДИМ ЕГОРОВ ПУТИН СДЕЛАЛ ВАЖНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО УКРАИНЕ: ТЕПЕРЬ ВСЕМ СТАЛО ВСЁ ПОНЯТНО Все наветы профессиональных миротворцев-капитулянтов о том, что этой осенью нас ждёт очередной договорнячок, разбились в пух и прах на саммите ШОС в Астане.