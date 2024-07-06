Сворачивать СВО и замиряться в ущерб своим интересам Россия больше не будет.

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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Poma Pomak
В Астане э\то одно !  а что будет на самом деле будет видно . На 99% будет тоже что  и  в 14.
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1 час.
Poma Pomak
Неправильно  от Николаева на север надо провести ровную линию ,, можно отклонится на запад.
Ответить
1 час.
Владимир Соловьев
Не факт, что наши соседи повернулись к нам, потому, что сами собой уже не управляют.
Ответить
1 час.

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