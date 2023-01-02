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Роналду прилетит в Эр-Рияд сегодня вечером. Завтра его презентуют в качестве игрока «Аль-Насра»

Стали известны планы Криштиану Роналду после перехода в «Аль-Наср». Как пишет Arriyadiyah, сегодня в 23:00 по местному времени форвард прилетит в Эр-Рияд из Мадрида.

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