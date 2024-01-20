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Названа самая сложная для перехвата ракета ВСУ

Названа самая сложная для перехвата ракета ВСУ

Оператор ЗРК «Тор» назвал Storm Shadow самой сложной для перехвата ракетой ВСУ Англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, которыми вооружают фронтовые бомбардировщики Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются самой сложной целью для перехвата.

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