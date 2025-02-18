"Приняли удар нацистских банд": в Крыму вспоминают погибших из "Беркута"

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Крыму вспоминают бойцов "Беркута" и внутренних войск, погибших от рук украинских радикалов 11 лет назад – 18 февраля 2014 года – на киевском майдане во время митинга за Евроинтеграцию.