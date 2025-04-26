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ФедералПресс

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Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области от ВСУ

Ведущие мировые СМИ сообщают об освобождении Курской области от ВСУ

МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. Ведущие международные издания, включая New York Times, Financial Times и Washington Post, сообщили о завершении операции армии России по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины.

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