МОСКВА, 26 апреля, ФедералПресс. Ведущие международные издания, включая New York Times, Financial Times и Washington Post, сообщили о завершении операции армии России по освобождению Курской области от Вооруженных сил Украины.
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