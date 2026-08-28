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SPLETNIK

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Светлана Бондарчук показала новые отпускные фото

Светлана Бондарчук показала новые отпускные фото

Светлана Бондарчук показала новые фото с отдыха на Куршской косе, куда отправилась в компании мужа Сергея Харченко, трёхлетнего сына Петра и друзей.

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