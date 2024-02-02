44-й традиционный Республиканский турнир по борьбе греко-римской, памяти генерал-майора танковых войск Б.С. Бахарова.

25-27.01.2024 в г. Бобруйске учреждение ´Брестская СДЮШОР профсоюзов по видам борьбы´ приняло участие в 44-ом традиционном Республиканском турнире по борьбе греко-римской, памяти генерал-майора танковых войск Б.
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