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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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44-й традиционный Республиканский турнир по борьбе греко-римской, памяти генерал-майора танковых войск Б.С. Бахарова.

44-й традиционный Республиканский турнир по борьбе греко-римской, памяти генерал-майора танковых войск Б.С. Бахарова.

25-27.01.2024 в г. Бобруйске учреждение ´Брестская СДЮШОР профсоюзов по видам борьбы´ приняло участие в 44-ом традиционном Республиканском турнире по борьбе греко-римской, памяти генерал-майора танковых войск Б.

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