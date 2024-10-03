В МИД оценили значение доклада ООН о пытках ВСУ над российскими бойцами

Доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о ситуации на Украине с 1 июня по 31 августа 2024 года является лишь «проблеском сознания», сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.