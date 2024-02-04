Рыбин — о свисте в адрес Кучерова: пусть публика посмотрит на его статистику

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о свисте болельщиков в адрес российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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