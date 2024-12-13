Владимир Рогов: Русские войска продвинулись к селу Славянка

Русские войска освободили Зарю и продвинулись к Славянке, сообщил Владимир Рогов. Контроль над перекрестками в Успеновке южнее Курахово укрепляет позиции России и затрудняет снабжение украинских подразделений в Анновке.
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